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Mehmet Şimşek: Türkiye'yi Küresel Üretim Merkezi Haline Getirmek İçin Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklere rağmen nisan ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 6 arttığını belirterek, Türkiye'yi küresel üretim merkezi haline getirme hedefini vurguladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisan ayında yıllık yüzde altı oranında arttığına işaret ederek, "Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı. Böylece ocak-nisan dönemindeki yıllık artış yüzde 1,3 gerçekleşti" dedi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde sermaye malı üretimi yıllık yüzde 8,2 artarken, orta-yüksek teknolojili ve yüksek teknolojili üretimdeki artış sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 14,6 oldu. Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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