Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisinde Doluluk Oranı Yüzde Yüz

SİLİVRİ Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisinde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "4,6 milyar metreküplük bir doğal gaz hacmini burada depoluyoruz. Bugün itibariyle bu depoda yüzde yüz doluluk oranına sahibiz. Kışa son derece hazır giriyoruz. Önümüzdeki dönemde buradaki kapasiteyi 5,6 veya 6 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisinde incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar'ı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü Vekili Abdulvahit Fidan karşıladı. Bayraktar, Bakan yardımcıları Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan ile birlikte ilk olarak kontrol merkezini ziyaret etti. Tesis hakkında bilgi alan Bayraktar, ardından alandaki çalışmaları yerinde inceledi.

"DEPODA YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANINA SAHİBİZ"

İncelemelerinin ardından gaz depolama miktarı ve tesise ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Burası Türkiye'nin ilk doğal gaz yer altı deposu. 2007 yılında devreye aldığımız bir tesis. Zaman içerisinde buradaki kapasiteyi arttırdık, en son Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl burada açılışını yaptığı minvalde 4,6 milyar metreküplük bir doğal gaz hacmini depoluyoruz. Bugün itibariyle bu depoda yüzde yüz doluluk oranına sahibiz. Dolayısıyla kışa son derece hazır giriyoruz. Bu tesis son yaptığımız yatırımlarla tek başına İstanbul'un bütün kış boyunca ihtiyacı olacak gazı karşılama kabiliyetine sahip bir tesis haline geldi. Aynı zamanda bu tesis, bizim doğal gazda merkez ülke olma noktasındaki altyapı çalışmalarımızın en önemli unsurlarından bir tanesi. Yine Cumhurbaşkanımızın bahsettiği Trakya'da doğal gaz merkezinin ana üssü burası. Hem arz güvenliğimiz için hem de doğal gazı satan, ticaretini yapan bir ülke olmamız açısından fiziki merkezlerden bir tanesi bu tesis" dedi.

"KAPASİTEMİZİ 1 MİLYAR METREKÜP ARTTIRACAĞIZ"

Tesise ilişkin hedeflerinden de bahseden Bayraktar, "Burayı daha da geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni projemiz buradaki kapasiteyi 5,6 veya 6 milyar metre küpe yani 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2, 3 yıl içerisinde buranın kapasitesini daha arttırmak istiyoruz. Burası aynı zamanda son derece çevreci bir tesis, arkamızda enerjisinin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayan ve önümüzdeki süreçte yeni bir rüzgar türbiniyle daha da kapasitesini arttıracağımız bir tesis. Dolayısıyla hem çevredeki uygulamalarıyla hem de enerjisini karbonsuz yenilenebilir enerjiden karşılaması noktasında örnek Avrupa standartlarında bir tesis. Aynı zamanda denizde depolama kapasitesi yönüyle de Avrupa'nın en büyük doğal gaz yer altı deposu. Kışa girerken hazırız herhangi bir arz güvenliğiyle alakalı bir sıkıntı görmüyoruz. Depolarımız ocak ayından önce gazı depolamayı hedeflemiştik. Bu minvalde yürüyoruz" şeklinde konuştu.