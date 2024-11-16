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Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'nde Atatürk'ün İsim Belgesi Asıldı

Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'nde Atatürk'ün İsim Belgesi Asıldı
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Mersin'deki Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi, aralarında Atatürk'ün de bulunduğu kurucuların isimlerini içeren belgeyi duvarına astı. Ziyarette YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Tekelioğlu ve çiftçiler yer aldı.

Mersin'deki Silifke Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'ne, aralarında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de olduğu kurucuların isimlerinin yer aldığı belge asıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak ve çiftçiler, ilk üyesi Atatürk olan ve 30 Haziran 1936'da kurulan kooperatifi ziyaret etti.

Ziyarette katılımcılar, kooperatifin duvarına Atatürk'ün ve kurucu üyelerin isimlerinin yazılı olduğu belgeyi astı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÜciTA Başkanı Tekelioğlu, kurucuların listesinin yoğun araştırma sonucu oluşturulduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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