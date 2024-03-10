Silifke'de Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri Düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlendi.

Silifke Belediyesi ile Işıklı ve Çevre Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneğince Işıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede yetiştirilen çağlanın tanıtımı yapıldı.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Sadık Altunok, yörenin doğal güzellikleri ve kültürünü tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Çiftçilere ödül verilen etkinlikte, halk oyunları ekibi gösteri sundu, şarkıcılar Ece Mumay ve Mustafa Keser konser verdi.

Etkinliğe Kaymakam Abdullah Aslaner ile ilçe protokolü de katıldı.