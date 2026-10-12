Haberler

Şile'de palamut bolluğu yaşanıyor, kasası 600 liradan alıcı buluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şile'de palamut bolluğu yaşanıyor, kasası 600 liradan alıcı buluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şile'de av yasağının sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, limana kasalar dolusu palamutla döndü. Mezatta kasası 600 liradan alıcı bulan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürürken, Şile Kaymakamı Mustafa Çit de limanı ziyaret ederek balıkçılarla sohbet etti.

ŞİLE'de Karadeniz'den avlanılan palamutun bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Limana getirilen kasalar dolusu palamut, mezatta kasası 600 liradan satıldı. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen mezatta renkli görüntüler oluşurken, Şile Kaymakamı Mustafa Çit de limanı ziyaret ederek balıkçılarla sohbet etti.

Eylül ayı itibariyle son bulan av yasağının ardından Karadeniz'e açılan balıkçıların palamut bolluğuyla karşılaşması Şile Limanı'nda hareketliliği arttırdı. Gece boyunca denize açılan balıkçı tekneleri, sabah saatlerinde kasalar dolusu palamutla limana döndü. Teknelerden indirilen balıklar mezatta satışa sunulurken, kasası 600 liradan alıcı buldu.

LİMANDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Sabahın erken saatlerinde başlayan mezatta balıkçıların ve alıcıların hareketliliği dikkat çekti. Kasalar dolusu palamutun satışa sunulduğu mezatta, balıkçılar avladıkları ürünleri alıcılara ulaştırmak için yoğun mesai yaptı.

KAYMAKAM ÇİT, MEZADI ZİYARET EDİP BALIKÇILARLA SOHBET ETTİ

Şile Kaymakamı Mustafa Çit de limanı ziyaret ederek palamut mezadını takip etti. Balıkçılarla bir araya gelen Çit, esnafla sohbet ederek balıkçılık sezonuna ilişkin bilgi aldı. Çit, balıkçılara bol ve bereketli bir sezon diledi. Şile'de palamut bolluğunun limandaki hareketliliği artırdığı gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir

Yeni düzenleme sonrası ilk hamle YouTube'dan geldi: Hepsi kapanabilir
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı
Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek