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Siirtli kızlar güreşte başarıya doymuyor

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Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı.

Arkadaşlarının yönlendirmesiyle 2 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreşe başlayan Damla Beyan (12), Mercan Nas (12), Hayrunisa İlbaş (13) ve Elif Tuncer (11) bu spor dalında çalışmalara başladı.

Ankara'da, 22-23 Temmuz'da düzenlenen şampiyonaya 33'er kiloda katılan Damla Beyan (12) altın, Mercan Nas (12) gümüş, Hayrunisa İlbaş (13) gümüş ve 39 kiloda Elif Tuncer (11) bronz madalya kazandı.

Evin Demirhan Spor Tesislerinde antrenman yapan kızlar, yeni başarılar için ter döküyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, AA muhabirine, şampiyonaya katılan 4 kız sporcunun madalya kazandığını belirterek, son dönemde farklı spor dallarında önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Bu başarıların gelecekte hedefleri için motivasyon kaynağı olacağını ifade eden Kısacık, "Daha fazla başarı için tüm spor dallarını desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Sporcuların antrenörü Şenay Kaya da geçen yıl düzenlenen yarışmada gümüş madalya kazanan Beyan'ın bu yıl altın madalya kazandığını ve diğer sporcuların da başarı çıtasını yükselttiğini söyledi.

Sporcuların katılacakları müsabakalar için şimdiden hazırlıklara başladığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Kızlarımızın bu yeteneklerini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Kızlarımız yaşları küçük olmasına rağmen çok hırslılar ve milli sporcu olup Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorlar."

Sporculardan Beyan, geçen yıl az bir farkla kaçırdığı altın madalyayı bu yıl almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle dedi:

"Finalde takım arkadaşım Mercan Nas ile karşılaştım. Çok iyi bir karşılaşma çıkardık. Aynı zamanda Siirtli olan Evin Demirhan gibi Avrupa ve dünyada madalya almayı hedefliyorum."

Mercan Nas, 2 yıl önce başladığı güreşte büyük başarılar peşinde olduğunu belirtti.

En yakın arkadaşının kendisini güreşe yönlendirdiğini anlatan Nas, şunları söyledi:

"Güresi çok seviyorum. Geçen sene üçüncü oldum, bu sene ikincilik elde ettim. Avrupa'da başarı elde etmek istiyorum. Ailem de beni destekliyor."

Hayrunisa İlbaş, çok sevdiği bu branşta Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediğini ifade etti.

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Kaynak: AA / Güncel

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