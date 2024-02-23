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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim kurumunu ziyaret etti

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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte Siirt Abdülkerim Kuzu Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti. Kızılkaya, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek talepleri dinledi ve öğrencilere hediyeler verdi. Eğitime destek olmayı sürdüreceğini belirten Kızılkaya, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim kurumunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, beraberinde eşi Nurten Kızılkaya ile Siirt Abdülkerim Kuzu Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kızılkaya, talepleri dinledi, öğrencilere hediyeler verdi.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, eğitime destek olmayı sürdüreceğini belirterek, "Çocukların neşesi, yaşam enerjisi ve gözlerindeki ışıltı bizim için çok kıymetli. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kızılkaya Siirt Eğitim Güncel Haberler

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