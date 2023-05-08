Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Akdoğmuş köyünde vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkeze bağlı Akdoğmuş köyünde geleneksel olarak düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

Hacıbektaşoğlu, Akdoğmuş köyü Kasrik mezarlığında gerçekleştirilen anma etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy muhtarı Mehmet Nesim Dildirim'den anma etkinlikleri ile ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi.

Hacıbektaşoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi, anma etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu, karşılaştığı çocuklarla ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti.