AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Siirt'te Yerel Yönetimler Toplantısı: Yeni Projeler ve Hizmetler Masaya Yatırıldı

Siirt'te Yerel Yönetimler Toplantısı: Yeni Projeler ve Hizmetler Masaya Yatırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mervan Gül, Siirt'te gerçekleştirdiği toplantıda ulaşım, istihdam ve sağlık hizmetleri gibi konulardaki gelişmeleri değerlendirdi. Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi'nin ihale tarihini paylaşarak, kentsel dönüşüm projelerinin de vatandaşların hayatını nasıl olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentteki gazetecilerle buluştu.

Gül, bir lokantada düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaşım, istihdam ve sağlık hizmetlerine yönelik son gelişmeleri değerlendiren Gül, hizmetlerle vatandaşların doğduğu yerde kalmasını sağlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Siirt- Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi'nin 2025 Yılı Yatırım Programı'na alındığını ve 34 kilometre uzunluğundaki hattın ihalesinin 28 Mayıs'ta yapılacağını belirten Gül, "Siirt'te özellikle birebir takip ettiğimiz projeler devam ediyor. Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi hem lojistik, hem de stratejik açıdan Siirt için çok önemlidir." dedi.

Karakol Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne de değinen Gül, etaplar şeklinde devam edecek proje ile vatandaşların modern ve depreme dayanıklı binalara kavuşacağını söyledi.

Ak Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da parti çalışmalarını değinerek, il, ilçe, belde ve köylere kadar vatandaşların bütün talepleriyle yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Siirt Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin, İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.