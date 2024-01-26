Siirt'te Yan Yatan Otomobilin Sürücüsü Emniyet Kemeri Sayesinde Kazayı Yara Almadan Atlattı
Siirt'te bir otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde meydana gelen kaza sonucunda yara almadan kurtuldu. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjlere çarptıktan sonra yan yattı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve kaza sonrasında sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Siirt'te yan yatan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.
Kürşathan Baykara (26) yönetimindeki 07 BAF 617 plakalı otomobil, Kurtalan yolu Ebul Vefa Camisi Kavşağından dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjlere çarptıktan sonra yan yattı.
Emniyet kemeri takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın, çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.