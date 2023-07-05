Siirt'te Tır ile Ambulans Çarpıştı: Sağlık Personeli Yaralandı
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Siirt'in Baykan ilçesinde, tır ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu sağlık personeli yaralandı. Kazada, ambulansta bulunan sağlık personeli Furkan Solmaz hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Solmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde, tır ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu sağlık personeli yaralandı.
N.C. idaresindeki 73 DF 643 plakalı tır, Baykan-Bitlis kara yolu hastane kavşağında, Veyselkarani beldesinden Baykan Devlet Hastanesine hasta taşıyan 56 BA 917 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada, ambulansta bulunan sağlık personeli Furkan Solmaz hafif yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Solmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel