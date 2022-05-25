Siirt'te "Gastronomi Paneli" düzenlendi - Haberler

Siirt'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Gastronomi" paneli düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, Türk mutfağı ve Siirt'in yöresel lezzetleri konuşuldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her tarafının gastronomi şehri olduğunu söyledi.

Çok zengin bir mutfağa sahip olduklarını belirten Bostan, "Fakat çok zengin bir mutfak olmak yurt dışında bizi çok itibarlı kılmıyor. Maalesef yurt dışında tanınırlığımız çok fazla değil. Türk mutfağı denince yurt dışında sayılı ürünler aklımıza geliyor." dedi.

Yöresel yemeklerin yurt dışında yeterince tanıtılmadığını dile getiren Bostan, Siirt'in tescilli lezzeti büryan kebabı gibi yemeklerin tanınmadığını anlattı.

Tanıtım eksikliği olduğunu, tanıtım yaparken doğru stratejiler belirlemek gerektiğini anlatan Bostan, şöyle konuştu:

"Bu kadar zengin, değerli, sağlıklı bir mutfağımız var. Ege mutfağı diyoruz, ne kadar değerli bir mutfak. Bunun reklamını yapmamız lazım. Burada bizim eksikliklerimizden biri de doğru ürünü seçmemek. Bizim 1000, 100 bin ürün çeşidimiz varsa bu bir çözüm değil. 10 ürün koy ama ilgi çeksin. Dünyada sağlıklı gıda diye bir şey var. Herkes sağlıklı gıdanın peşinde koşuyor. Hijyen önemli bir konu haline geldi. Hijyene önem vermemiz, sağlıklı gıdaları öne çıkarmamız gerekiyor. Kore mutfağının kimchi diye bir ürünü var. Antikanserojen diyor, herkes oraya gidiyor orada yemek istiyor. Antioksidan ürünler, probiyotik, prebiyotik ürünler lanse etmemiz gerekiyor."

Siirt, Van ve Bitlis bölgelerinde yaygın olarak üretilen ve içerisinde şifalı otların bulunduğu otlu peynire dikkati çeken Bostan, bu şekilde tanıtımının yapılması gerektiğini kaydetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Özbay, sunucu Aynur Ayaz ve Siirtli şef Erdal Türksoy da panelde konuştu.