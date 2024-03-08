Siirt'te bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri önünde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Siirt'te bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A.Y'nin kullandığı 01 ACE 328 plakalı motosiklet, Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri önünde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
??????? Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.??