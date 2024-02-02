Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti
Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti. Büyük, makamda gerçekleşen görüşmede Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi. Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti.
Büyük, makamda gerçekleşen görüşmede Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.
Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.