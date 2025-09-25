Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali gerçekleştirildi.

Siirt Valiliği himayesinde düzenlenen festivale katılanlar, Güres Caddesi istikametinden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne kadar bando eşliğinde yürüdü.

Festival kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "fıstık" konulu bilgilendirme ve tanıtım videosu izletildi.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, festivalin, kentin en önemli ekonomik değerlerinden Siirt fıstığını tanıtmak, kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Siirt fıstığının tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen bu anlamlı festivalin milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine de katkı sağlayacağını ifade eden Kızılkaya, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Siirt fıstığı, Pervari balı ve Zivzik narı gibi ürünleri daha da geliştirmek için çok yönlü projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kızılkaya, "Siirt genelinde 409 bin 352 dekar alanda 27 bin 252 ton Siirt fıstığı üretimi ile Türkiye'de birinci, diğer fıstıkları da dahil ettiğimizde ise dördüncüyüz." diye konuştu.

Siirt fıstığının Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini bildiren Kızılkaya, "Hayırlı, uğurlu olsun. Bu saat itibarıyla Siirt fıstığı artık tescillidir. 2002 yılında 45 bin dekar olan Siirt fıstığı alanı 409 bin dekarı, dikili fıstık ağaçlarının sayısı ise 12 milyonu aştı. En önemli hedefimiz Siirt fıstığını dünya markası haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Vali Kızılkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi'ye tescil belgesini, "Siirt Fıstığının Enleri Ödülü"ne layık görülen üreticilere de plaket verdi.

Festival kapsamında fıstık hasadı yapılacak.