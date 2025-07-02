Siirt Çemikari Yaylası'nın 32 kilometrelik yolu yenileniyor

Siirt'in Pervari ilçesindeki Çemikari Yaylası'nın 32 kilometrelik yolunda yenileme çalışması sürüyor.

Çok sayıda arıcıya ev sahipliği yapan 2 bin 47 rakımlı Çemikari Yaylası'na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Pervari-Kubik-Çemikari-Doğan yolunda kaplama çalışması devam ediyor.

Yapımı süren yolda incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hem bölge halkı hem de arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler için büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Yolun, bölgenin ekonomik ve sosyal canlılığını da artıracağını dile getiren Kızılkaya, Çemikari Yaylası'nı Şırnak yoluna bağlayan bir yol ayrımının da yapıldığını belirtti.

Projenin sadece ulaşımı değil, bölgenin ekonomik potansiyelini de artıracağını vurgulayan Kızılkaya, "Çemikari Yaylası Pervari balı ile meşhur bir yerdir. Burada arıcılığın çok daha güzel yapılmasına vesile olacak." dedi.

Yeni güzergahla Doğan köyü ve Pervari istikametinden gelen ulaşım süresinin yaklaşık 2 saatten 40 dakikaya düşeceğini anlatan Kızılkaya, geçmişte yoğun kullanılan ancak standartları düşük olan bu yolun, modern bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Kızılkaya, yolun tamamlanmasıyla bölgeye nüfus hareketliliğinin de artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene Karayolları Genel Müdürlüğümüz burayı programa alarak bize çok büyük bir hizmeti gerçekleştirme imkanı sundu. Bu vesileyle bu bölgenin uzun zamandır beklediği bu yatırımın gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve milletvekilimize bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu yol vesilesiyle ilimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesinin sağlanacağı gibi bu bölgede nüfus hareketliliğinin de çok büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Memleketimizde huzur ve birlik beraberlik devam ettiği müddetçe bu benzeri yatırımların da artarak devam ettiğini görüyoruz. Terörsüz Türkiye noktasında memleketimizde huzurun tamamen tesis edildiği günlerde bu yatırımlar ülkemiz için bölgemiz için çok büyük hayırlara vesile oluyor."

İl Özel İdaresinin ağında olan Doğan köyüne varan yolun da bu yola bağlayarak yolu bir bütün halinde vatandaşın hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyleyen Kızılkaya, çalışmaları yıl sonunda tamamlanmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

Kızılkaya'ya Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen de eşlik etti.