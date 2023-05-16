Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni meslek yüksekokulu açılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında imzalanan protokolle Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversiteleri bünyesinde 4 yeni siber güvenlik meslek yüksekokulu açılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında imzalanan protokolle Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversiteleri bünyesinde 4 yeni siber güvenlik meslek yüksekokulu açılacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dijitalleşmenin artmasıyla başta kamu kurumları ve şirketler için önemli hale gelen dijital güvenliği sağlamak amacıyla üniversitelerde siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek.

YÖK ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında geçen yıl imzalanan protokol uyarınca teknoparkı olan 4 üniversitede siber güvenlik meslek yüksekokulu açılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinde kurulacak meslek yüksekokullarında sektöre nitelikli iş gücü sağlanması hedefleniyor.

Teknoparkların içinde açılacak siber güvenlik meslek yüksekokullarında, öğrencilere siber güvenlik alanındaki temel konuların yanı sıra güvenlik teknolojileri, ağ güvenliği, sızma testleri ve veri analizi gibi konularda eğitim verilecek.

Öğrenciler, öğrenimleri süresince teorik bilgilerin yanında uygulama becerisi kazanacakları laboratuvar ve proje çalışmaları yapacak. Siber güvenlik meslek yüksekokullarında İngilizce hazırlık sınıfı olacak.

Öğrenciler, sektöre ait ortamlarda uygulama eğitimi alacak. Programın müfredatı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve sektör temsilcileriyle hazırlanacak.

Siber güvenlik meslek yüksekokullarını tercih edecek öğrencilere hem burs hem de istihdam desteği sağlanacak. Öğrencilerin mezun olduklarında kolaylıkla iş bulabilmeleri amacıyla sektörün önde gelen firmalarıyla işbirliğine gidilecek.