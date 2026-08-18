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Orman Köylüsü Anne, ORKÖY Kredili Traktörle Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Orman Köylüsü Anne, ORKÖY Kredili Traktörle Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor
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Muğla'da yaşayan iki çocuk annesi Sibel Karaca, ORKÖY kredisiyle aldığı traktörle orman ürünleri üretimine katılarak ailesinin geçimini sağlıyor. Traktörün yüzde 20'si hibe, kalanı sıfır faizli krediyle alan Karaca, Gökova bölgesinde kesilen ağaçlardan elde edilen odunları taşıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle kırsalda üretimin artırılması hedefleniyor.

MUĞLA'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sibel Karaca (31) ORKÖY kredisiyle satın aldığı traktörle, orman ürünleri üretimine katılarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Muğla'da orman köylülerinin desteklenmesi amacıyla uygulanan ORKÖY projeleri, kırsalda yaşayan vatandaşların üretime katılımını artırırken aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Bu desteklerden yararlanan Sibel Karaca da ORKÖY kredisiyle satın aldığı traktörü kullanarak ailesiyle birlikte Gökova bölgesinde orman üretim çalışmalarına katılıyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan Karaca, kesilen ağaçlardan elde edilen odunları taşıyor.

Sibel Karaca, ORKÖY projesinde traktörü yüzde 20'sinin hibe, kalanı 7 yıl boyunca sıfır faizle geri ödenmek üzere 2 milyon liraya aldığını belirterek, "Ailemle beraber ormanda çalışıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Desteklerinden dolayı Orman Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ORKÖY çalışmaları kapsamında orman köylülerine çeşitli ekonomik destekler sağlanıyor. Verilen desteklerle orman köylülerinin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu araç ve ekipmanlara ulaşması, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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