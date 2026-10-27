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Shangyou'da bambu endüstrisinin üretim değeri 883 milyon yuana ulaştı

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Shangyou'da bambu endüstrisinin üretim değeri 883 milyon yuana ulaştı
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Aralık 2025 itibarıyla Çin'in Jiangxi eyaletindeki Shangyou ilçesinde bambu endüstrisinin toplam üretim değeri 883 milyon yuana (yaklaşık 131,5 milyon ABD doları) ulaştı. İlçede üretilen bambu ürünleri 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.


NANCHANG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yer alan Shangyou ilçesi, önemli bambu üretim bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda ilçenin sanayi zinciri bambu yapı malzemeleri, bambu lifi ve bambu kömürü gibi katma değeri yüksek alanlara yöneldi.

Aralık 2025 itibarıyla ilçenin bambu endüstrisinin toplam üretim değeri 883 milyon yuana (yaklaşık 131,5 milyon ABD doları) ulaşırken, üretilen ürünler 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç edildi.

Kaynak: Xinhua
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