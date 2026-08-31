ŞİÖ: Çin işbirliğin gelişmesine katkı sağladı

DUŞANBE, 31 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Saidmurodzoda, örgütün kurucu üyelerinden olan Çin'in, ortak gündemi sürekli genişleterek işbirliğinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Saidmurodzoda, Xinhua'ya verdiği yazılı söyleşide, 2001 yılında kurulan örgütün 25 yıldır kendi istikrarlı kalkınma yolunu izlediğini ifade etti.

Kurucu üyelerin, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını örgütün kuruluş aşamasında teyit ettiklerini hatırlatan Saidmurodzoda, örgütün ilk bildirgesinde altı kurucu ülkenin liderlerinin hem diğer ülkelerle hem de uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla çeşitli şekillerde yürütülecek diyalog, temas ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettiklerini de belirtti.

"Bugün, 25 yıl sonra, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün en başta ilan ettiği hedeflerinden hiçbir zaman sapmadığını kesin olarak söyleyebiliriz" diyen Saidmurodzoda, toprak, nüfus ve ekonomik potansiyel açısından örgütün dünyanın en büyük bölgeler arası örgütü konumuna geldiğini vurguladı.

Çin'in kurucu üye olarak oynadığı önemli role vurgu yapan Saidmurodzoda, Çin'in örgütün kalkınmasına sürekli katkı sağladığını dile getirdi.

Saidmurodzoda, dönem başkanlıkları sırasında örgüte önemli katkılarda bulunan Çin'in, bölgesel güvenlik, ticaret ve ekonominin yanı sıra kültür ve insani yardım alanlarında işbirliğinin ilerlemesine yardımcı olduğunu ve örgütün bölgesel ve küresel meselelerdeki rolü ve etkisini güçlendirdiğini ifade etti.

Çin'in dönem başkanlığında 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen Tianjin Zirvesi'ne değinen Saidmurodzoda, "Bu zirve, örgütün tarihinde gerçek anlamıyla yeni bir sayfa açmıştır" dedi.

Tianjin Zirvesi'ni diğerlerinden ayıran özelliğin, yüksek verimliliği ve tatbiki çözümler ve somut anlaşmalara odaklanması olduğunu kaydeden Saidmurodzoda, zirvenin sonuçlarının, örgütün uzun vadeli gelişiminde önemli kilometre taşları oluşturduğuna işaret etti.

Saidmurodzoda, zirvede kabul edilen ve 2035'e kadar geçerli olan Shanghai İşbirliği Örgütü Kalkınma Stratejisi'nin önemine dikkat çekerek, stratejiyi önümüzdeki on yıl için bir "yol haritası" ve kapsamlı eylem planı diye nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua