Shanghai İşbirliği Örgütü: Bölgesel İşbirliği ve Güvenlikte Yeni Bir Dönem

İSTANBUL, 2 Eylül (Xinhua) -- Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu bölgesel işbirliğinin, güvenlik konusunu ele almaktan, komşu ülkeler arasında daha geniş kapsamlı ekonomi ve güvenlik entegrasyonunu geliştirmeye doğru nasıl evrilebileceği konusunda Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kayda değer bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Çolakoğlu, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün güvenlik, ekonomik kalkınma ve çok taraflı etkileşim alanlarında daha derin işbirliğini teşvik eden dinamik bir örgüt haline dönüştüğünü belirtti.

Çolakoğlu kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Shanghai İşbirliği Örgütü, ülkelerin yapılandırılmış bir örgüt aracılığıyla bağlarını güçlendirip güven inşa edebileceğine dair iyi bir örnek sunuyor" dedi.

Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü'ndeki rolüne dikkat çeken Çolakoğlu, Çin'in örgütün kuruluşundan günümüzde sergilediği gelişime kadar örgütün hem önemli bir destekçisi hem de güçlü bir teşvik edicisi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Çin'in bu yılki dönem başkanlığından övgüyle bahsederek bunu "Shanghai İşbirliği Örgütü'nün gelişiminde bir dönüm noktası" diye nitelendiren Çolakoğlu, "Çin'de düzenlenen Tianjin Zirvesi, örgüt tarihinde öne çıkan gelişmelerden biri olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.

Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük toplantısı olan 2025 zirvesi, 20'den fazla ülke lideri ve 10 uluslararası kuruluş başkanını bir araya getirdi.

Çolakoğlu, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün terörle ortak mücadele, bölgesel ticaretin kolaylaştırılması, enerji işbirliği ve altyapı projeleri gibi alanlarda elde ettiği somut sonuçlara dikkat çekti.

Çolakoğlu, Çin'in başını çektiği inisiyatifler sayesinde örgütün kazan-kazan işbirliğini ilerletebileceğini, bölgesel istikrarı artırabileceğini ve tüm bölgede ekonomik büyümeyi teşvik edebileceğini belirtti.

Gelecekte örgütün uluslararası kapsamının genişleyeceğini vurgulayan Çolakoğlu, "Shanghai İşbirliği Örgütü, insanlık için ortak gelecek düşüncesini giderek daha fazla benimsiyor. Üyeler, çok taraflı ilişkilerini güçlendirebilir, ortak kalkınmayı ileriye taşıyabilir ve ortak ve gözlemci ülkelerle etkileşimlerini artırabilir" diye konuştu.

Örgütün, bölgedeki ülkelerin ortak kalkınma ve ortak güvenliği nasıl sağlayabileceğini ortaya koyduğunu dile getiren Çolakoğlu, "Shanghai İşbirliği Örgütü, büyüme ve entegrasyonu derinleştirmeye devam ettikçe bölgesel dengeyi giderek daha fazla şekillendirecek, çok kutupluluğun daha fazla olduğu bir dünya düzenine de daha fazla katkıda bulunacaktır" dedi.