Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Shanghai'deki 9. Çin İthalat Fuarı 85,45 milyar dolarlık rekorla sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shanghai'deki 9. Çin İthalat Fuarı 85,45 milyar dolarlık rekorla sona erdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı salı günü sona erdi. Fuarda önümüzdeki bir yılı kapsayan ticari anlaşmaların öngörülen toplam değeri önceki fuara göre yüzde 2,3 artarak 85,45 milyar ABD dolarıyla rekor seviyeye ulaştı.

SHANGHAİ, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı salı günü sona erdi.

Fuarda önümüzdeki bir yılı kapsayan ticari anlaşmaların öngörülen toplam değeri, önceki fuara göre yüzde 2,3 artarak 85,45 milyar ABD dolarıyla rekor seviyeye ulaştı.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, dünyanın ithalata odaklanan ulusal düzeydeki ilk fuarı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki Ali Eren'den kahreden haber! 52 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yüzündeki bu gülümseme soldu! Tam 52 gün direndi
48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

48 milyon kez izlenmiş! Skandal içerikler sonrası ağır darbe kapıda
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

Üst düzey ismi otelde böyle bastılar! İğrenç plan son anda bozuldu
Buse Terim yeniden diyete başladı! Günden güne eriyor

25 kilo vermişti, durmaya niyeti yok! Günden güne eriyor
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı147

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı

Acun'un başımıza bela ettiği isim bakın nerede ortaya çıktı
Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin hayatını kaybetti

Arabesk müziğin usta isminden acı haber!