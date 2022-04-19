Shanghai'daki Yabancı Firmalar, Şehirde Yeniden İşe Başlama Yönündeki Kararı Destekliyor

SHANGHAİ, 19 Nisan (Xinhua) -- Shanghai'daki yabancı şirketler, şehir yönetiminin işe ve üretime devam etme kararını desteklediklerini belirterek işbirliği yapmayı reddettiklerine dair söylentileri yalanladı. Shanghai'da uygulanan kapalı yönetime rağmen 3M'nin Caohejing üssündeki üretimi durmadı. Şirket tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, 3M'nin tıbbi solunum cihazı üretiminin şehrin kapalı yönetiminde düzenli bir şekilde sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "İşe ve üretime devam etmek amacıyla bir plan geliştiren 3M, Shanghai şehrinin pandemiyle mücadelesini aktif olarak destekliyor" denildi. Kimya devi DuPont, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Shanghai yönetiminin operasyonlara ve üretime devam edilmesine dair talebini kendisinin reddettiğine dair asılsız sosyal medya söylentilerini de yalanladı.

Shanghai'daki ofis çalışanlarının kapalı yönetimde olabildiğince evden çalıştığını belirten DuPont, "çeşitli şube şirketlerinin yönetimin direktifleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğini" kaydetti. Şirket, "Yönetimin onayını alır almaz ve ekibimizin toplum sağlığı yönetiminden çıkmalarına izin verilir verilmez üretime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Alman kimya şirketi BASF, Shanghai'daki üretim tesislerinin çoğunun Mart ayının sonundan bu yana çalıştığını açıkladı. Şirket açıklamasında "Hükümetin önemli sektörlerin yeniden işe başlamasını kolaylaştırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İnsanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak, ayrıca müşteri tedariğini ve iş devamlılığını elimizden geldiğince sürdürmek amacıyla yönetimin gerekliliklerine göre gerekli tüm ihtiyati tedbirleri alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Xinhua / Güncel