Sgk'ya Karşı Açılan Emekliye Seyyanen Zam Davasının Duruşması Yapıldı

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, 2023 yılında memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) açtığı davanın duruşması Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde yapıldı. Çilesiz’in avukatı, "somut norm denetimi" yapılması için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderilmesini talep etti. Karar iki hafta içerisinde açıklanacak.

Haber: Esra TOKAT - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuruda bulunmuştu.

SGK'dan bir ay içinde olumlu ya da olumsuz yanıt isteyen Çilesiz, SGK'dan herhangi bir yanıt alamaması üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne, "emeklinin zam hakkı ödenmediğini" ileri sürerek,. SGK aleyhine dava açtı.

Ankara 9. İdare Mahkemesi'ndeki inceleme duruşmalı olarak yapıldı. Duruşmada Çilesiz ve avukatı Ali Erdem Gündoğan hazır bulunurken, pek çok emekli ve emekli sendikaları da izleyici olarak yer aldı.

"Memurlara yapılan zam 2023 yılına kadar memur emeklisine de yapılıyordu"

Duruşmada dravaya ilişkin gerekçelerini  açıklayan Gündoğan, "15 Temmuz 2023 tarihinde hükümet çalışan memurlara 8 bin 77 TL zam verdi. Ancak bu emeklilere verilmedi, oysa verilmesi gerekirdi. Bu yüzden hesaplanarak müvekkilime ödenmesini talep ettik. Memurlara yapılan zam 2023 yılına kadar memur emeklisine de yapılıyordu. Önceden çalışan memur ile emekli memur maaşı arasında yüzde 40 fark vardı şu an bu makas yüzde 70'e çıktı bu karar ile" dedi.

Memura yapılan seyyanen zammın emeklilere yapılmamasının "eşitlik ilkesi"ne aykırı olduğunu savunan Gündoğan, şöyle devam etti:

"Sayın mahkemeden talebimiz somut norm denetimi yapılması için dosyanın AYM'ye gönderilmesidir. 2023 yılında hakimlere yapılan zam da dereceye göre farklılık göstermişti. Bunun üzerine açılan davada da somut norm denetimi talep edilmiş ve dosya AYM'ye gönderilmişti. AYM ise bu uygulamayı iptal edilmişti. Bizde de aynı durum söz konusudur. Milyonlarca emekli mağdur. Seyyanen zam emekliliğe yansıtılmıyor. Bir hukuk devletinde bu durum kabul edilebilir değildir."

"Sayın Mahkeme davamızı reddederse emeklilerin hak ettikleri maaşa ulaşabilme umudunu da yok eder"

Duruşmada söz alan Seyfettin Çilesiz de "Emekliler bu seyyanen zammın verilmesi ile haksızlığın giderilmesi konusunda çalmadık kapı bırakmadılar ama elleri boş döndüler. Geriye sadece mahkeme aracılığı ile bu haksızlığın giderilmesi yolu kalıyor. Bu sebeple huzurunuzdayız. Sayın Mahkeme davamızı reddederse, bu karar hukuka uygun olsa bile hakka, vicdana uygun olmayacaktır. Açlık sınırında yaşam sürdürmeye çalışan emeklilerin hak ettikleri maaşa ulaşabilme umudunu da yok eder. Emeklilere bu umudunu yaşatmak için AYM'ye dosyanın davanın konusu kuralın iptali için göndermenizi isterim" diye konuştu.

SGK avukatı ise "Haksız davanın reddini istiyoruz" dedi. Mahkeme kararı 2 hafta içerisinde yazılı olarak açıklayacağını bildirerek duruşmayı bitirdi.

Duruşmanın ardından Mahkeme önünde basın açıklaması yapıldı. Davanın konusu hakkında bilgi veren Çilesiz, "Açlık sınırının altında yaşayan emekliler için bu davanın hayati derecede önemli olduğunu son umutlarının bu mahkeme olduğunu ifade ettim. Umuyorum ki sayın Mahkeme emekliler lehine dava konusu kuralın iptali için AYM'ye başvuruda bulunur. Eğer bunu yaparsa Mahkeme, AYM'nin de bu kuralı iptal edeceğine ve yeni bir düzenleme ile memurlara, emeklilere zam yapılacağını, bu zamlardan sonrada SSK ve BAĞ-KUR işçilerinin de maaşlarında yeni ayarlamalar yapılacağına inanıyoruz. Böylece emeklilerin açlık sınırının bir tık üstünde maaş alabilmesinin yolunun açılacağına inanıyoruz" dedi.

"Biz umutluyuz, mahkemenin dosyayı AYM'ye göndereceğini düşünüyoruz"

Avukat Gündoğan da "Daha önce AYM, bu konuda bir iptal kararı vermişti. Mahkeme 15 gün içinde kararını verecek. Biz umutluyuz. Mahkemenin dosyayı AYM'ye göndereceğini düşünüyoruz. Çünkü memur ve memur emeklisine yapılan zamların aynı mevzuata tabii olduğunu, memur ve memur emeklisi ayrımı yapılamayacağını, 2023 yılına kadar da böyle bir ayrım olmadığını anlattık. Kuvvetle muhtemel dosyanın AYM'ye gönderileceğini düşünüyoruz. AYM de memura verilip, memur emeklisine verilmemesini eksik düzenleme olduğunu ifade ettikten sonra TBMM'ye bir süre tanıyacaktır 6 ay ya da 9 ay. Diyecektir ki 'bu düzenlemeyi yeniden yap.' O arada yeni bir kanun maddesi ile bu hak kaybı giderilmiş olacaktır" dedi.

Geriye dönük olarak da zam talep ettiklerini ifade eden Gündoğan, "2023 yılında bu 8 bin 77 liraydı. Her 6 ayda da bu rakam güncelleniyor. Bugün için bu rakam 19-20 bin liraya tekabül ediyor. Faizleri de toplarsanız her emeklinin yaklaşık 400 bin lira alacağı bulunmaktadır SGK'dan. Zaten SGK da hukuki bir savunma yapamadı çünkü söyleyecek pek de fazla şeyleri yoktu. Sadece yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

ANKA
