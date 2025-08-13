SGK'dan Emeklilere Promosyon Müjdesi
Sosyal Güvenlik Kurumu, Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alan ve Türkiye'de ikamet eden vatandaşların banka promosyonu alabileceğini duyurdu. Başvuru için T.C. Ziraat Bankası şubelerine gidilmesi gerektiği belirtildi.
SGK'nin, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel