Tanrıkulu: AK Parti, 25 yılda Türkiye'yi en yoksul hale getirdi
YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da bir pazarda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli gündeminin yoksulluk, açlık ve geçinememe olduğunu belirterek, asgari ücret ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 37 bin lira olduğunu söyledi. Tanrıkulu, AK Parti'nin 25 yılda Türkiye'yi en yoksul hale getirdiğini ifade etti.
(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, " Türkiye'nin en önemli ve yakıcı gündemi yoksulluk, açlık ve geçinememe. Türkiye'nin birçok sorunu var ama pazarda en çok hissettiğimiz insanların her geçen gün daha çok yoksullaşması. AK Parti, 25 yılda Türkiye'yi maalesef en yoksul hale getirdi" dedi.
YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da bir pazarda yurttaşlar ve esnafla bir araya geldi. Tanrıkulu, burada şunları söyledi:
"Diyarbakır'da pazardayım. Asgari ücret 28 bin lira, emekli maaşı ise 23 bin 500 lira. En son ocak ayında emekli maaşı ve asgari ücret belirlenmişti. O zamandan bu zamana geçen süre içerisinde 28 bin lira 20 bin liraya düştü, 23 bin lira ise 15 bin liraya düştü enflasyona göre. Ama herhangi bir artış yapılmadı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 37 bin lira. Bu pazarda, yurttaşlarımız alışveriş yapamıyorlar. Esnaf da şikayetçi. Aldığını satamıyor ve günün sonunda en az maliyetle insanlara pazarlamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin en önemli ve yakıcı gündemi yoksulluk, açlık ve geçinememe. Türkiye'nin birçok sorunu var ama pazarda en çok hissettiğimiz insanların her geçen gün daha çok yoksullaşması. AK Parti, 25 yılda Türkiye'yi maalesef en yoksul hale getirdi."