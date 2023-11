Seyhan Belediyesi Erasmus öğrencilerini ağırladı

Seyhan Belediyesi'nin, "Yeşil Mutabakat" çerçevesinde faaliyet gösteren kompost üretim ve geri dönüşüm tesisleri Polonya ve Yunanistan'dan gelen Erasmus öğrencilerini ağırladı.

Doğu Akdeniz Eğitim Derneğinin Erasmus programı çerçevesinde Polonya ve Yunanistan ortaklarıyla birlikte yürüttüğü "Be Green with Pre-Cycling, Bartering and Zero Waste" projelerinin Adana'daki ilk durağı, Kompost Üretim Tesisi oldu.

Semt pazarlarından toplanan organik atıklarının toprağı iyileştirip zenginleştiren ve gübrenin alternatifi olarak da kullanılabilen komposta nasıl dönüştürüldüğünü yerinde gören Erasmus öğrencilerine, kompostla yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler armağan edildi.

ÖTL Geri Kazanım ve Esnek Zemin Kaplaması Üretim Tesisinde ise öğrenciler, ömrünü tamamlamış motorlu taşıt lastiklerinin parklarda ve çocuk oyun alanlarında kullanılan esnek zemin kaplama üretim sürecine tanıklık ettiler.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr.Zeki Bozkurt, yabancı konuklara Seyhan Belediyesi'nin yenilikçi geri dönüşüm uygulamaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Proje ekibi daha sonra Başkan Akif Kemal Akay'ı da makamında ziyaret etti. Başkan Akay, Seyhan Belediyesi'nin tüm projelerinde çevreyi ve dünyayı korumayı esas alan bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı. Akay ve konukları, Seyhan Belediyesi olarak doğal kaynakları korumak için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.