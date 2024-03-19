Üye Girişi
Haberler

Seydişehir Kaymakamı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Güncelleme:

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve ramazan dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bir dinlenme tesisinde düzenlenen iftar yemeğinde Kaymakam Bakkal, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Programa çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve ramazan dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Bir dinlenme tesislerinde düzenlenen yemekte Kaymakam Bakkal, şehit ve gazi aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

Kaymakam Bakkal, "Sizler en değerli varlıklarınızı, eşinizi, oğlunuzu, kardeşinizi, babanızı bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakarlık yoktur." dedi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Nuri Öz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammet Yaşar Hançer, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Çanakkale 18 Mart Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
title