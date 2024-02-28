Seydişehir'de trafik kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.
H.D. idaresindeki 42 ZK 163 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.