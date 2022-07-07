Seydişehir'de otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Seydişehir'de otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrildiği kazada aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrildiği kazada aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Emine A. (36) idaresindeki 42 HG 450 plakalı otomobil, Seydişehir- Konya kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ayşe A. (8) ve Ceren A. (15) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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