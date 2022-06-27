Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Hacı Seyit Ali Mahallesi'nde ikamet eden iki kişi, sabah işe gitmek için evlerinden çıkınca, motosikletlerinin bıraktıkları yerde olmadığını fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan motosikletlerin Konya kent merkezi istikametine götürüldüğünü tespit etti. Ekipler, şüpheliler M.G, A.N. ve M.C'yi Seydişehir-Konya yolu Erenkaya Mahallesi yakınlarında çalınan motosikletlerle yakaladı. Seydişehir'e getirilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Hisarcık Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.