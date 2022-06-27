Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Hacı Seyit Ali Mahallesi'nde ikamet eden iki kişi, sabah işe gitmek için evlerinden çıkınca, motosikletlerinin bıraktıkları yerde olmadığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalınan motosikletlerin Konya kent merkezi istikametine götürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, şüpheliler M.G, A.N. ve M.C'yi Seydişehir-Konya yolu Erenkaya Mahallesi yakınlarında çalınan motosikletlerle yakaladı.

Seydişehir'e getirilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Hisarcık Konya Güncel Haberler

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