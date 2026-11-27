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Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan Şaban Sevinç 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, Mustafa Balcı'nın beraatine karar verildi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Sevinç, gazetecilik faaliyeti kapsamında gündemde olan fon soruşturmasına ilişkin iddialar ve yapılan açıklamalar doğrultusunda, halkın haber alma hakkını gözeterek paylaşım yaptığını iddia etti.

Amacının yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak olmadığını ifade eden Sevinç, "Bana gelen kaynaklardan edindiğim bilgilerle haber yaptım. Gazetecilik mesleğim gereği bu kaynakları açıklamam doğru değil." şeklinde savunma yaptı.

Yaptığı yayında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelik doğrudan hakaret içeren herhangi bir eyleminin bulunmadığını öne süren Sevinç, kastının Çelik'e yönelik olmadığını belirterek tahliyesini istedi.

Diğer tutuklu sanık Mustafa Balcı da savunmasında, iddianamede kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmediğini ifade ederek, suç işleme kastıyla hareket etmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Sevinç'in "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını, Balcı'nın ise tüm suçlardan beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunmaları alınan sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme, Şaban Sevinç'i "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer suçlardan beraatine hükmetti.

Mustafa Balcı'nın tüm suçlardan beraatine karar veren mahkeme, her iki sanığın da tahliyesini kararlaştırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "mağdur" sıfatıyla yer almıştı.

Sanık Mustafa Balcı'nın sosyal medya hesabından 8 Ekim'de bir fotoğraf paylaştığı aktarılan iddianamede, bu fotoğrafın sanık Şaban Sevinç tarafından yeniden paylaşıldığı belirtilmişti.

İddianamede, Sevinç'in sosyal medya hesabından Ömer Çelik hakkında bir video paylaştığı, söz konusu paylaşım ve video içeriklerinin kamuoyunda "fon soruşturması" olarak tabir edilen soruşturmaya ilişkin gerçeğe aykırı, halkı yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli olduğunun değerlendirildiği ifade edilmişti.

İddianamede, Mustafa Balcı'nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 4 yıl 9 aydan 10 yıla kadar, Şaban Sevinç'in ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 6 yıl 3 aydan 22 yıl 5 ay 15 güne kadar hapsi istenmişti.

Kaynak: AA