Serdivan'da tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde Ü.D (40), kız arkadaşı Sevda T. (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçtı.

Daha sonra polise teslim olan zanlı, ifadesinde kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevda T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Ü.D, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.