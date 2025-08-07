Serdivan'da Bahçe Mobilyaları Satan İş Yeri Kurşunlandı

Serdivan'da Bahçe Mobilyaları Satan İş Yeri Kurşunlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir bahçe mobilyaları satan iş yeri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, iş yeri zarar gördü. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bahçe mobilyaları satan iş yeri kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bahçe mobilyaları satan iş yeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Sabah iş yerini açmaya geldiklerinde durumu fark eden çalışanlar, polise haber verdi.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yeri zarar gördü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu

Sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.