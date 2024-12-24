Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti
Erdoğan'dan işaret bekleyen Davutoğlu'nun partisinde çöküş başladı
İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
Hedefindeki yeni ülke belli oldu! Verdiği talimat da bunun işareti
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Serdar Ortaç'ın Yasa Dışı Bahse Teşvik Davası Başladı

Serdar Ortaç'ın Yasa Dışı Bahse Teşvik Davası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılanan şarkıcı Serdar Ortaç, duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Savcı, Ortaç için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep etti.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin hakkında dava açılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Serdar Ortaç ve avukatı katıldı. "Suçtan zarar gören" sıfatıyla davaya taraf olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Serdar Ortaç, otel açılışına davet edildiği Malta'da tanımadığı iki kişinin kendisini havalimanından aldığını söyledi.

Otelde oturdukları sırada aniden yayın açıldığını savunan Ortaç, kıyafetinin üzerinde kumar reklamı yapıldığını ise fark etmediğini öne sürdü.

Çekime izin vermediğini ve bulunduğu ortamı terk etmek istediğini ancak uçak olmadığını iddia eden Ortaç, "Gittiğime pişman oldum. Bilgim ve kontrolüm dışında çektikleri videoları yayınladılar. Bilerek, isteyerek bahis reklamı yapmadım." dedi.

Sanık avukatı Esennur Ezgi de Serdar Ortaç'ın kumarı kötüleyen yüzlerce videosu olduğunu, böyle bir durumda kumarı teşvik etmesinin mümkün olmayacağını savunarak, Ortaç hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Savcı ve Spor Toto avukatı cezalandırılmasını istedi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının avukatı ise "Davaya katılma talebimiz vardır. Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanığa isnat edilen suçun yasal unsurları oluşmuştur. Şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Serdar Ortaç'ın "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Tarafların avukatları, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Taraflara süre verip duruşmayı 25 Şubat'a erteleyen hakim, ayrıca Ortaç'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Öte yandan, aynı suçtan 30 Aralık'ta yargılanmasına başlanacak olan Mehmet Ali Erbil'in de tanık olarak mahkemeye geldiği görüldü. Ancak mahkemede Erbil'in ifadesi alınmadı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla soruşturma yürütülmüştü.

Savcılığın hazırladığı iddianamede de Ortaç hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
img

Yıllar sonra gelen bomba itiraf: Bir daha asla gitmem
img

Dünyanın konuştuğu saldırıda ölümcül ihmal
img

Belediyenin hesaplarına bloke konuldu, başkan ev hapsi kararı aldı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Almanya'daki Noel pazarı saldırısında ölümcül ihmal
Dünyanın konuştuğu saldırıda yapılan hata şoke etti
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Türkiye'den giden Suriyeli sayısı açıklandı
Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı

Son Dakika Haberleri

Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.