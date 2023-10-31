Senegal'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Senegal'in başkenti Dakar'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Senegal'in başkenti Dakar'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona Senegal Hava Yolları Ulaştırma ve Altyapı Geliştirme Bakanı Antoine Mbengue, yabancı büyükelçiler, davetliler, Türk vatandaşları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının izletildiği etkinlikte, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Cumhuriyet'in kuruluş sürecini anlattı.

Büyükelçi Sağman, iki ülke arasındaki işbirlikleri ve Senegal'deki Türk kurumlarının çalışmalarından bahsetti.

Bakan Mbengue de Türkiye'nin, Senegal'in en önemli ortaklarından biri olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği gelişim sürecinin Senegal'e ilham olduğunu söyledi.

Resepsiyonda kanun sanatçısı Hakan Güngör ve ekibi de davetlilere konser verdi.

Resepsiyon, ikramların ardından sona erdi.