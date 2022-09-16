SEMERKANT - Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletlerin başkanları, zirvenin yapılacağı kongre merkezine geldi (1)
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Şanghay İşbirliği Örgütü Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un gelişi Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin gelişi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in gelişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin gelişi Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın gelişi Pakistan...
Şanghay İşbirliği Örgütü
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un gelişi
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin gelişi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in gelişi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin gelişi
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın gelişi
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gelişi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelişi SEMERKANT - Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye devletlerin başkanları, zirvenin yapılacağı kongre merkezine geldi.