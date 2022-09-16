SEMERKANT - Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletlerin başkanları, zirvenin yapılacağı kongre merkezine geldi (1) Güncel Haberler Şanghay İşbirliği Örgütü Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un gelişi Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin gelişi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in gelişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin gelişi Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın gelişi Pakistan... Şanghay İşbirliği Örgütü Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un gelişi Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin gelişi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in gelişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin gelişi Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın gelişi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gelişi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelişi SEMERKANT - Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye devletlerin başkanları, zirvenin yapılacağı kongre merkezine geldi. Kaynak: AA / Güncel Şanghay İşbirliği Örgütü İmamali Rahman Kırgızistan Güncel Haberler

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