Şemdinli'deki depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Hz. Ali Yatılı kuran kursunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, depremde vefat edenler için bir araya gelerek dua ettiklerini belirtti.

Ateş daha sonra beraberindekilerle Kahramanmaraş depreminde kız kardeşini ve 2 yeğenini kaybeden Raif Erler'i ziyaret etti, başsağlığı diledi.