Şemdinli'deki depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi. Kaymakam Ali Ekber Ateş, depremde vefat edenler için bir araya gelerek dua ettiklerini belirtti. Ateş daha sonra depremde yakınlarını kaybeden bir kişiyi ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Hz. Ali Yatılı kuran kursunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Kaymakam Ali Ekber Ateş, depremde vefat edenler için bir araya gelerek dua ettiklerini belirtti.
Ateş daha sonra beraberindekilerle Kahramanmaraş depreminde kız kardeşini ve 2 yeğenini kaybeden Raif Erler'i ziyaret etti, başsağlığı diledi.