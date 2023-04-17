Selvi Kılıçdaroğlu: Mübarek Kadir Gecemizde Dileğim Kadınlar ve Çocuklar İçin Mutlu ve Güvenli Bir Yaşam

Selvi Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı’nın İstanbul İl Kadın Kolları Başkanları ve sevgili Dilek İmamoğlu ile buluştum. Çocukların geleceği ve kadınlara fayda için yürütülen çalışmaları dinlerken umudum arttı. Mübarek Kadir Gecemizde dileğim kadınlar ve çocuklar için mutlu ve güvenli bir yaşam” dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, " Millet İttifakı'nın İstanbul İl Kadın Kolları Başkanları ve sevgili Dilek İmamoğlu ile buluştum. Çocukların geleceği ve kadınlara fayda için yürütülen çalışmaları dinlerken umudum arttı. Mübarek Kadir Gecemizde dileğim kadınlar ve çocuklar için mutlu ve güvenli bir yaşam" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bu akşam Millet İttifakı'nın İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Millet İttifakı'nın İstanbul İl Kadın Kolları Başkanları ve sevgili Dilek İmamoğlu ile buluştum. Çocukların geleceği ve kadınlara fayda için yürütülen çalışmaları dinlerken umudum arttı. Mübarek Kadir Gecemizde dileğim kadınlar ve çocuklar için mutlu ve güvenli bir yaşam."