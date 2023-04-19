Selvi Kılıçdaroğlu: 'Kadınların Üretmesi, Üreterek Dayanışmayı Büyütmesi, Çocukları İçin Daha İyi Bir Gelecek Demek'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Mardinli kadın üreticilerin İzmir’de kurduğu Pagos Kadın Kooperatifi’nin midye üretim merkezini ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu, “Kadınların üretmesi, üreterek dayanışmayı büyütmesi, çocukları için daha iyi bir gelecek demek. Bugün umudum tazelendi” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Mardinli kadın üreticilerin İzmir'de kurduğu Pagos Kadın Kooperatifi'nin midye üretim merkezini ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu, "Kadınların üretmesi, üreterek dayanışmayı büyütmesi, çocukları için daha iyi bir gelecek demek. Bugün umudum tazelendi" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün İzmir'deki Pagos Kadın Kooperatifi'nin midye üretim merkezinde Mardinli kadınlarla bir araya geldi. Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, merkezinde çalışan kadınlarla çekilen fotoğraflarıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:

"Mardinli kadın üreticilerin İzmir'de kurduğu Pagos Kadın Kooperatifi'nin midye üretim merkezini ziyaret ettim. Kadınların üretmesi, üreterek dayanışmayı büyütmesi, çocukları için daha iyi bir gelecek demek. Bugün umudum tazelendi."