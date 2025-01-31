Selma Kalanç, Bocce Türkiye İkinciliğiyle Milli Takım Seçmelerine Hazır

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Selma Kalanç, raffada Türkiye ikinciliğini kazandı.

Mersin'de 24-30 Ocak tarihlerinde yapılan Raffa Türkiye Şampiyonası'nda Alaçamspor Bocce takımı sporcusu ve Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Selma Kalanç, ikinci oldu.

Türkiye genelinden yaklaşık 250 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takım seçmelerine katılmayı hak kazandı.

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni ve bocce milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir, yaptığı açıklamada, aylarca süren yoğun antrenman ile şampiyonaya hazırlandıklarını dile getirerek, "Sporcularımın çoğu Alaçam'ın köylerinde oturuyor. Özverili çalışmaları sayesinde şampiyonalarda derece elde ediyorlar. Alaçamspor bocce takımının 26'sı milli sporcu olmak üzere 130 lisanslı sporcusu bulunmaktadır." dedi.

Selma Kalanç'ın ortaokuldan bsu yana bocce sporu ile uğraştığını anlatan Bozdemir, "Doktor adayı Selma Kalanç, sporla akademik başarının bir arada yürüyebileğinin en büyük kanıtıdır. Ülkemizdeki gençlere örnek olan sporcumuzdur. Milli takım seçmelerinde dereceye giren sporcularımıza başarılar diliyorum. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.