Selçuk Özdağ'dan Silk Way Airlines'a ait uçakla ilgili dikkat çeken paylaşım

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Bakü'den havalanan Silk Way Airlines'a ait özel bir kargo uçağının Türkiye hava sahası üzerinden Tel Aviv'e uçtuğunu belirterek, "Bakü'den kalkan Uçak Tel Aviv'e ne taşıyor" diye sordu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Özdağ, X sosyal medya hesabından, "Bakü'den kalkan uçak Tel Aviv'e ne taşıyor" notuyla paylaşım yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, son 24 saat içinde 34 sivilin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 64 bin 905'e ulaştığını belirten Özdağ, "Ancak, 15 Eylül 2025 tarihinde uluslararası uçuş takip sistemlerine (Flightradar24) yansıyan verilere göre, Azerbaycan, Bakü'den havalanan Silk Way Airlines'a ait özel bir kargo uçağının (AZQ4601 sefer sayılı, İlyuşin Il-76 tipi) Türkiye hava sahası üzerinden Tel Aviv'e uçtuğu görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, kargo uçağının ne taşıdığını soran Özdağ, "Bakalım Gazze dostları(!) ne cevap verecek" dedi.