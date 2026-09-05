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Selanik'te hükümete büyük protesto

Selanik'te hükümete büyük protesto
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Yunanistan'da 90. Selanik Fuarı'nın açılışında Başbakan Miçotakis konuşurken, işçi, emekli ve çiftçiler ekonomik politikaları protesto etti. Maaş artışı ve hayat pahalılığına karşı önlem talepleri öne çıktı; 4 bin polisle güvenlik alındı, gösteriler olaysız bitti.

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 90. Uluslararası Selanik Fuarı'nın (TIF) açılışı dolayısıyla Başbakan Kiryakos Miçotakis'in konuşma yaptığı sırada, hükümet politikalarını protesto eden gruplar kent merkezinde gösteri düzenledi.

Selanik kent merkezinde Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ile Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) öncülüğünde düzenlenen gösteriye işçi sendikaları, emekliler, öğrenciler, siyasi gruplar ve çiftçiler katıldı.

Göstericiler, maaş ve ücretlerin artırılmasını, toplu iş sözleşmelerinin güçlendirilmesini ve hayat pahalılığına karşı önlem alınmasını istedi.

Emekliler de artan enflasyon karşısında emekli maaşlarının yükseltilmesi talebini dile getirdi.

Çiftçiler ise traktörleriyle Beyaz Kule önünde toplandı. Traktörlerini kulenin çevresine park eden çiftçiler, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etti ve yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkati çekti.

Gösteriler nedeniyle Selanik'te geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kent merkezinde yaklaşık 4 bin polis görev yaptı. Güvenlik planı kapsamında kritik noktalara polis ekipleri konuşlandırıldı, dronlarla gözetim yapıldı ve önleyici kontroller uygulandı.

Binlerce kişinin katıldığı gösteriler olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: AA
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