Şekerli İçecekler Genç Erkeklerde Saç Dökülmesine Neden Olabilir

Arşiv fotoğrafında Bursa'da bir hastaya saç ekimi yapan bir doktor görülüyor, 11 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yürütülen bir araştırma, şekerle tatlandırılmış içecekleri yüksek miktarlarda tüketmenin, genç erkeklerdeki saç dökülmesiyle olası bağlantısını ortaya çıkardı.

Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar ortalama 27,8 yaşlarında 1.028 Çinli erkekte yaptıkları tarama çalışmasının sonuçlarını analiz etti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 57,6'sında erkek tipi saç dökülmesi (MPHL) belirlendi.

Erkekler arasında en çok rastlanan saç dökülmesi türü olan MPHL, erkeklerin yaşadığı tüm saç dökülmesi vakalarının yaklaşık yüzde 95'ini oluşturuyor. Saç dökülmesi, kafa derisinin ön ya da üst kısımlarında saçların incelmesi ve/veya kaybı şeklinde ortaya çıkıyor.

Çalışmada kullanılan şekerle tatlandırılmış içecekler arasında meyve suları, gazlı içecekler, spor ve enerji içecekleri, şekerli sütler, kuruyemiş bazlı sütler, şekerli çaylar, çay içecekleri ve kahve yer aldı.

Katılımcıların yüzde 44,6'sı, şekerle tatlandırılmış içecekleri haftada 7 kezden fazla içtiğini söyledi. Araştırmacılar, şekerle tatlandırılmış içecekleri daha yüksek düzeyde tüketen katılımcıların daha yüksek erkek tipi saç dökülmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu da belirledi.

MHPL grubunda ortalama haftalık şekerle tatlandırılmış içecek tüketimi 4.293 mililitre olarak tespit edildi. Bu oran, tüketimi 2.513 mililitre olan normal gruba göre çok daha yüksek.

Araştırmanın sonuçları Nutrients dergisinde yayımlandı.