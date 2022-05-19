Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel son yolculuğuna uğurlandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel için düzenlenen tören Helallik alınması Cenaze namazının kılınması Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun taşınarak götürülmesi HATAY - Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel için düzenlenen tören

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun taşınarak götürülmesi HATAY - Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı.

AA / Salim Taş - Güncel

Cenaze, Şehit, Türk, Güncel, Haberler

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