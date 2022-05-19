Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel için düzenlenen tören Helallik alınması Cenaze namazının kılınması Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun taşınarak götürülmesi HATAY - Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel için düzenlenen tören
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun taşınarak götürülmesi HATAY - Şehit Uzman Onbaşı Haydar Şenel, son yolculuğuna uğurlandı.
AA / Salim Taş - Güncel