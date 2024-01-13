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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan son yolculuğuna uğurlandı

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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve yakınları katıldı.

RAFET ÖZTÜRK

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu. Amasya'nın Taşova ilçesi'ne bağlı Çakırsu köyü nüfusuna kayıtlı olan Samet Aslan'ın cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanına getirildi. Şehit Aslan'ın cenazesi havalimanından Taşova İlçesi Çakırsu Köyü'ne getirildi.

Köy meydanında düzenlenen törene şehit Aslan'ın ailesinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, AKP Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Belediye Başkanı Bayram Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.

Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Aslan, Çakırsu Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Taşova Amasya Terör Güncel Haberler

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