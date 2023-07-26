Şehit Ömer Cinkara son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Törene birçok yetkili ve vatandaş katıldı.