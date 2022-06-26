Şef Burak Özdemir, Sudan'da çocuklar için yemek yaptı - Haberler

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Şef Burak Özdemir, Sudan'da çocuklar için yemek yaptı

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Şef Burak Özdemir, Sudan'da çocuklar için yemek yaptı

"CZN Burak" olarak bilinen şef Burak Özdemir, Sudan'da bir köy ziyaretinde çocuklara yemek pişirdi.

"CZN Burak" olarak bilinen şef Burak Özdemir, Sudan'da bir köy ziyaretinde çocuklara yemek pişirdi.

Şef Özdemir, başkent Hartum'un kuzey kırsalındaki Ceyli bölgesine bağlı Temboye köyünü ziyaret etti.

Türk Kızılay koordinesinde gerçekleşen ziyarette Özdemir, çocuklara oyuncak dağıttı, onlarla yakından ilgilendi.

Ocağın başına geçerek çocuklarla yemek pişiren Özdemir, Temboyeli ailelere et yardımında bulundu.

AA / Ömer Erdem - Güncel

CZN Burak Hartum Sudan Güncel Haberler

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