Üye Girişi
Haberi Paylaş
Seçim sonrası Aşkale'de konvoy yapıldı

Seçim sonrası Aşkale'de konvoy yapıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre Aşkale'de konvoy yapıldı. 13. Cumhur başkanlığı seçimleri 2. tur oylamaları sonuçları Türkiye geneli yüzde 95'i açılmışken oylamanın sonucunu bekleyemeyen Aşkaleler kendini sokağa atarak sevinç gösterileri yapmaya başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve flamalar ile araçlarda büyük bir konvoy yapıldı. Araç sayısının binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. - ERZURUM

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre Aşkale'de konvoy yapıldı.

13. Cumhur başkanlığı seçimleri 2. tur oylamaları sonuçları Türkiye geneli yüzde 95'i açılmışken oylamanın sonucunu bekleyemeyen Aşkaleler kendini sokağa atarak sevinç gösterileri yapmaya başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve flamalar ile araçlarda büyük bir konvoy yapıldı. Araç sayısının binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Tragger Aşkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title