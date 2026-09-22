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Sayıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın enerji ihalesinde çizimlerde marka buldu

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Sayıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın enerji ihalesinde çizimlerde marka buldu
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Sayıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 denetiminde enerji ihalesinde klima çizimlerinde marka ve teknik tarif eksikliği tespit etti. Bakanlık, marka ibarelerinin mühendislik yazılımlarından kaynaklandığını ve rekabeti kısıtlamadığını belirtti.

Haber: Erva GÜN

(ANKARA) - Sayıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı denetiminde, "Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi ve Enerji Dönüşümü İşi" ihalesinde bazı imalatların teknik tariflerinde eksiklikler bulunduğunu ve uygulama projelerindeki klima çizimlerinde marka belirtildiğini tespit etti.

Sayıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılına ilişkin Denetim Raporu'nu yayımladı. Raporda, Bakanlığın "Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi ve Enerji Dönüşümü İşi" ihalesine ilişkin dokümanlarında bazı imalatların teknik tariflerinin eksik olduğu ve uygulama projelerinde marka belirtildiği tespit edildi.

Sayıştay denetçilerinin incelemesinde, bazı imalatlarda yalnızca poz adlarının bulunduğu, malzeme türleri, ölçüler ve fiyatlamayı etkileyen teknik detayların açık şekilde belirtilmediği görüldü. Raporda, mevzuat gereği birim fiyat ve imalat tariflerinde iş kaleminin yapım şartları, teknik özellikleri, ölçü ve uygulama esasları ile fiyata dahil ve hariç unsurların açıkça belirtilmesi gerektiği kaydedildi.

Sayıştay, bu unsurları taşımayan tariflerle iş kalemlerinin fiyatının belirlenmeye çalışılmasının mevzuata aykırı olduğunu ve rekabet ile kaynakların verimli kullanılması ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

UYGULAMA PROJELERİNDE MARKA BELİRTİLDİ

Denetimde ayrıca uygulama projelerinde klima çizimlerinde marka bilgilerinin yer aldığı tespit edildi. Raporda, mevzuat gereği istisnai durumlar dışında teknik şartnamelerde marka veya model belirtilemeyeceği, bu kuralın rekabet ve eşit muamele ilkeleri bakımından uygulama projeleri açısından da geçerli olduğu ifade edildi.

Bakanlık, özel pozların işin teknik niteliği ve mevcut yapıların farklı özellikleri nedeniyle zorunlu hale geldiğini, mekanik poz tarifleri ve mahal listelerinin hazırlandığını, marka ibarelerinin ise mühendislik yazılımlarının teknik kütüphanelerinden kaynaklandığı ve rekabeti kısıtlayıcı bir etkisinin bulunmadığını aktardı.

Sayıştay raporunda da, uygulama projelerinde belirli bir marka veya modele yönelik ifade ve tanımlamalara yer verilmemesi gerektiği vurgulanarak, "Sonuç olarak, ihale dokümanlarında birim fiyat ve imalat tariflerinin malzeme türü, ölçü ve teknik özelliklerin açıkça belirtilmesi, teknik şartname ve proje dokümanlarının rekabeti engellemeyecek, belirli bir marka veya ürünü işaret etmeyecek ve tüm isteklilere eşit fırsat sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA
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